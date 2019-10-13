Россия досрочно отобралась на Евро-2020

Сборная России гарантировала себе выход в финальную часть чемпионата Европы по футболу, который пойдет летом 2020 года. До сегодняшнего дня наша команда одержала шесть побед из семи, и в воскресенье вечером разгромила сборную Кипра.

Матч прошел на стадионе «ГСП» в Никосии и завершился победой россиян со счетом 0:5.

Счет открыл на девятой минуте Денис Черышев, который отобрал мяч на чужой половине поля, на скорости вошел в штрафную и красивым ударом отправил снаряд в ближнюю девятку. Преимущество удвоил на 22-й минуте Магомед Оздоев, пробив прямо под перекладину.

На этом неудачи киприотской сборной не закончились, и буквально через шесть минут Константинос Лайфис грубо сфолил на Сергее Петрове, влетев прямой ногой ему в голеностоп. Сербский арбитр Срджан Йованович показал Лайфису за эту красную карточку, и Кипр остался в меньшинстве.

А на 40-й минуте голкипер сборной Кипра Костас Панайи неудачно оступился, обыгрывая Артема Дзюбу, и был вынужден попросить замену. Вместо него на поле появился Урко Рафаэль Пардо.



Во втором тайме Артем Дзюба после передачи Черышева головой отправил мяч в сетку ворот. А на 89-й минуте Дзюба отдал передачу, после которой Александр Головин аккуратно перебросил мяч через вратаря - 0:4.



На последней минуте добавленного времени Денис Черышев оформил дубль, поставив красивую точку в матче.