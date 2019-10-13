Впервые в истории: сборная России по футболу одержала семь побед подряд

Сборная России по футболу обыграла команду Кипра в рамках отборочного турнира чемпионата Европы, одержав седьмую победу подряд впервые в своей истории. Также, благодаря сегодняшнему триумфу, наши футболисты оформили себе путевку на Евро-2020.

Встреча, состоявшаяся на стадионе ГСП в Никосии, завершилась со счетом 0:5 в пользу россиян. Голы в ворота соперника забили Денис Черышев, Магомед Оздоев, Артем Дзюба и Александр Головин на девятой, двадцать второй, семьдесят девятой, восемьдесят девятой и девяносто первой минутах.

В победе сборной России не сомневались как простые болельщики, так и футбольные эксперты. Перед игрой известный спортивный комментатор Георгий Черданцев и тренер ФК ЦСКА Виктор Онопко дали свои прогноза на матч, в которых сошлись во мнении, что наша команда обязательно выйдет из группы.