Фернандес и Баринов не попали в основной состав сборной на игру с Кипром

Тренерский штаб российской футбольной сборной определился со стартовым составом на отборочную игру Евро-2020 против команды Кипра. Встреча пройдет на стадионе ГСП в Никосии и начнется в 19:00 по московскому времени.

В число 11 игроков, которые начнут матч с первых минут, как и ожидалось, не попал армеец Марио Фернандес, испытывающий проблемы со здоровьем, из-за которых он был вынужден пропустить предматчевую тренировку. Вместо него на правом фланге обороны сыграет Сергей Петров из «Краснодара».

Состояние здоровья Дмитрия Баринова также вызвало вопросы у тренерского штаба сборной России. Было принято решение, что вместо Баринова в опорной зоне сыграет Ильзат Ахметов.

Стоит отметить, что Баринов и Фернандес не попали даже в заявку на игру, то есть выйти на поле они не смогут ни при каких обстоятельствах.

Состав сборной России выглядит следующим образом:

Вратарь: Гилерме

Защитники: Кудряшов, Джикия, Семенов, Петров

Полузащитники: Черышев, Головин, Ахметов, Оздоев, Ионов

Нападающий: Дзюба

Напомним, сборная России в турнирной таблице группы I отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года занимает второе место. В активе команды 18 очков после семи матчей. Для выхода в финальную часть турнира подопечным Станислава Черчесова достаточно не проиграть Кипру.