«Мы сильнее»: футбольные эксперты сделали прогнозы на игру Россия - Кипр

В воскресенье, 13 октября, сборная России по футболу сыграет на Кипре с местной командой в рамках отборочного турнира чемпионата Европы - 2020. Многие любители футбола сходятся во мнении, что уже сегодня наши футболисты оформят себе путевку на Евро.

Известный спортивный комментатор Георгий Черданцев считает, что наша команда в любом случае выйдет из группы. В то же время эксперт убежден: игра на Кипре не будет легкой для сборной России.

«Думаю, что после жеребьевки было понятно, что из группы должны выходить сборные России и Бельгии. Так и есть на данный момент. Поэтому все идет по плану. Другой вопрос, сможет ли наша сборная выиграть уверенно на Кипре. Думаю, что будет сложная игра. Тем более, что нашу команду устраивает ничья и, кроме того, впереди еще игра с Сан-Марино - игра на самый крайний случай, которая практически гарантирует очки. Поэтому нет сомнений в том, что сборная России будет участвовать в финальной части чемпионата Европы, как и нет сомнений в том, что сегодня будет сложная игра. Потому что киприоты - команда приличная. На своем поле играют хорошо», - высказал Черданцев свое мнение в беседе со «Звездой».

В том, что Россия выйдет из группы, не сомневается и тренер ФК ЦСКА Виктор Онопко. Однако он считает, что игра с Кипром не станет серьезным испытанием для наших футболистов.

«Я считаю, что сборная России выйдет на Евро. Нам осталось набрать очко, и мы по большому счету выходим. Еще есть игры, но я думаю, что выйдут. Кипр никогда не был сильным соперником в мировом футболе. Но сейчас все подравнялись, сейчас Андорра может Молдавию обыграть, или норвежцы сыграть с Испанией (вничью - прим. ред.), как недавно. Многие команды подравнялись. Но мы и по составу, и по игре, и по другим футбольным показателям намного лучше Кипра… Мы сильнее», - прокомментировал специалист предстоящую игру.

В триумфе российских футболистов в матче с командой Кипра не сомневаются и букмекеры. Средний коэффициент среди ведущих букмекерских контор на предстоящую игру на момент публикации новости выглядит следующим образом: победа России - 1.55; ничья - 4.25; победа киприотов - 6.9.

Напомним, сборная России в турнирной таблице группы I отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года занимает второе место. В активе команды 18 очков после семи матчей. Для выхода в финальную часть турнира подопечным Станислава Черчесова достаточно не проиграть Кипру.