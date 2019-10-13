Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Спорт Спорт Спорт

«Мы сильнее»: футбольные эксперты сделали прогнозы на игру Россия - Кипр

Роман Захаров
15:36 13.10.2019
Сегодня, 13 октября, российская футбольная сборная может оформить себе путевку на Евро-2020.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Григорий Соколов, РИА Новости

В воскресенье, 13 октября, сборная России по футболу сыграет на Кипре с местной командой в рамках отборочного турнира чемпионата Европы - 2020. Многие любители футбола сходятся во мнении, что уже сегодня наши футболисты оформят себе путевку на Евро.

Известный спортивный комментатор Георгий Черданцев считает, что наша команда в любом случае выйдет из группы. В то же время эксперт убежден: игра на Кипре не будет легкой для сборной России.

«Думаю, что после жеребьевки было понятно, что из группы должны выходить сборные России и Бельгии. Так и есть на данный момент. Поэтому все идет по плану. Другой вопрос, сможет ли наша сборная выиграть уверенно на Кипре. Думаю, что будет сложная игра. Тем более, что нашу команду устраивает ничья и, кроме того, впереди еще игра с Сан-Марино - игра на самый крайний случай, которая практически гарантирует очки. Поэтому нет сомнений в том, что сборная России будет участвовать в финальной части чемпионата Европы, как и нет сомнений в том, что сегодня будет сложная игра. Потому что киприоты - команда приличная. На своем поле играют хорошо», - высказал Черданцев свое мнение в беседе со «Звездой».

В том, что Россия выйдет из группы, не сомневается и тренер ФК ЦСКА Виктор Онопко. Однако он считает, что игра с Кипром не станет серьезным испытанием для наших футболистов.

«Я считаю, что сборная России выйдет на Евро. Нам осталось набрать очко, и мы по большому счету выходим. Еще есть игры, но я думаю, что выйдут. Кипр никогда не был сильным соперником в мировом футболе. Но сейчас все подравнялись, сейчас Андорра может Молдавию обыграть, или норвежцы сыграть с Испанией (вничью - прим. ред.), как недавно. Многие команды подравнялись. Но мы и по составу, и по игре, и по другим футбольным показателям намного лучше Кипра… Мы сильнее», - прокомментировал специалист предстоящую игру.

В триумфе российских футболистов в матче с командой Кипра не сомневаются и букмекеры. Средний коэффициент среди ведущих букмекерских контор на предстоящую игру на момент публикации новости выглядит следующим образом: победа России - 1.55; ничья - 4.25; победа киприотов - 6.9. 

Напомним, сборная России в турнирной таблице группы I отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года занимает второе место. В активе команды 18 очков после семи матчей. Для выхода в финальную часть турнира подопечным Станислава Черчесова достаточно не проиграть Кипру.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата13.10.2019, 11:41
МИД России заподозрил США в попытке подорвать работу ООН
Дата13.10.2019, 00:00
Вошел в состав флота: в Балтийске подняли Андреевский флаг над ракетным кораблем «Советск»
Дата13.10.2019, 13:02
Даниил Медведев победил в финале ATP Masters 100 в Шанхае
Дата04.10.2019, 17:24
От танков до гиперзвуковых ракет: что представили на параде в КНР
Дата13.10.2019, 12:46
Путин заявил о превосходстве гиперзвукового оружия России
Дата12.10.2019, 03:09
Ничто не забыто: в Калининградской области обнаружили разбившийся бомбардировщик Пе-2
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
17:01 В стране и мире
Видео
«Найдите этих тварей»: свекровь рассказала о пропавшей девушке в Екатеринбурге
16:31 В стране и мире
Вице-мисс «Краса России» попала в страшное ДТП под Минском
15:57 В стране и мире
Песков объяснил, почему Путин отдыхает в России
15:39 В стране и мире
Эрдоган рассказал о ходе военной операции на севере Сирии
15:36 Спорт
Видео
«Мы сильнее»: футбольные эксперты сделали прогнозы на игру Россия - Кипр
События дня
События дня
Умер Алексей Леонов
Взвод-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Вице-мисс «Краса России» попала в страшное ДТП под Минском
Видео
В Челябинске мужчина отбился от грабителей доской
Бочкарева после скандала с наркотиками отправилась на гастроли
«Любовь творит чудеса»: семья Заворотнюк сделала новое заявление
Видео
Ярость стихии: в Японии жилой дом смыло в реку из-за аномального тайфуна
Видео
«Мушкетеры 40 лет спустя»: российский кинематограф расскажет о судьбе любимых героев
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.