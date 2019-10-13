Сборная РФ по футболу провела в отеле разминку перед матчем с Кипром

Игроки сборной РФ по футболу провели разминку в отеле накануне матча отборочного турнира Евро-2020 против Кипра. Фотографии тренировки опубликованы в официальном Twitter команды.

© Сборная Рoссии, Twitter

Сейчас Россия занимает второе место в отборочной группе, у команды - 18 очков в семи матчах. Кипр занимает третью строчку.

Если команда Станислава Черчесова наберет в воскресенье хотя бы одно очко, то она обеспечит себе путевку в финальную часть континентального первенства.

© Сборная Рoссии, Twitter

В ноябре сборная России проведет заключительные встречи квалификации чемпионата Европы с Сан-Марино и Бельгией.