Сборная РФ по футболу провела в отеле разминку перед матчем с Кипром
Встреча состоится в воскресенье, 13 октября, в 19:00 мск.
© Фото: Сборная Рoссии, Twitter
Игроки сборной РФ по футболу провели разминку в отеле накануне матча отборочного турнира Евро-2020 против Кипра. Фотографии тренировки опубликованы в официальном Twitter команды.
Сейчас Россия занимает второе место в отборочной группе, у команды - 18 очков в семи матчах. Кипр занимает третью строчку.
Если команда Станислава Черчесова наберет в воскресенье хотя бы одно очко, то она обеспечит себе путевку в финальную часть континентального первенства.
В ноябре сборная России проведет заключительные встречи квалификации чемпионата Европы с Сан-Марино и Бельгией.