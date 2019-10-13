Даниил Медведев победил в финале ATP Masters 100 в Шанхае

Даниил Медведев в финале ATP Masters 1000 в Шанхае обыграл шестую ракетку мира, немца русского происхождения Александра Зверева. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:4, 6:1.

Для россиянина это седьмой титул в карьере и четвертый в этом сезоне. Теперь Медведев сравнялся с Надалем, Новаком Джоковичем и Домиником Тимом.

В матче со Зверевым Медведев уже в восьмой раз в этом году обыграл теннисиста топ-10, хотя до этого сезона у него была всего одна победа такого уровня.