Менеджер Нурмагомедова напал на коллегу и едва не подрался с экс-чемпионом UFC: видео

Менеджер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз устроил потасовку на турнире по смешанным единоборствам PFL 7 в Лас-Вегасе. Конфликтующие стороны пришлось разнимать полиции.

По сообщениям очевидцев, Абдель-Азиз подошел к менеджеру экс-чемпиона UFC в легком весе Энтони Петтиса Абрахаму Каве и внезапно ударил его по лицу. Свидетелем произошедшего стал Петтис, который вмешался в потасовку, однако в этот момент мужчин развела полиция. На видеоролике, опубликованном в Сети, Абдель-Азиза можно различить благодаря ярко-зеленому костюму.

Позже брат Кавы Малки сообщил в своем Twitter-аккаунте, что находится в состоянии конфликта с Абдель-Азизом. О деталях происходящего он пообещал рассказать «очень скоро».