Российские гимнасты одержали историческую победу на чемпионате мира

Российская сборная завоевала еще две медали на чемпионате мира по спортивной гимнастике. Страна стала первой в медальном зачете, опередив США и Китай.

В индивидуальном многоборье взял «золото» спортсмен Никита Нагорный, второе место досталось российскому гимнасту Артура Далалояну. Сборная впервые одерживает победу в этом виде программы в истории новой России, тогда как советские спортсмены завоевывали ее пять раз.

По количеству медалей россияне обошли соперников из США, которые заняли второе место. Лидировавшие последние годы в мужской спортивной гимнастике китайцы оказались лишь на третьем.

Ранее Россия взяла «золото» на чемпионате в командном многоборье. Результаты 2019 года также стали первой победой со времен СССР.