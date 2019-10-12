Один в поле: самый преданный фанат поддержал сборную Камбоджи и стал героем Сети

Болельщик из Камбоджи преодолел шесть тысячи километров, чтобы поддержать национальную сборную по футболу на матче в Иране. Такая единоличная акция не осталась без внимания: пользователи Сети уже обсудили преданность мужчины.

На ролике, опубликованном в социальной сети, болельщик в гордом одиночестве поддерживает свою команду. Он разложил на трибуне флаг страны и выкрикивал всевозможные лозунги, чтобы поддержать футболистов.

Несмотря на такую ярую преданность болельщика, сборная Камбоджи проиграла хозяевам: игра закончилась со счетом 0:14. Это не огорчило мужчину, который даже после поражения любимой сборной получил удовольствие от матча.

Игра, о которой идет речь, была матчем квалификации на Чемпионат мира-2022. Камбоджа набрала одно очко в трех матчах и пока находится на последнем месте в группе из пяти команд. А вот победивший Иран выиграл два раза и пока остается лидером. Видео было опубликовано на Facebook.