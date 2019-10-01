«Локомотив» проиграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов

Московский футбольный клуб «Локомотив» уступил испанскому «Атлетико» матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла на «РЖД Арене» и завершилась со счетом 0:2 в пользу гостей.

Счет открыл португальский нападающий «Атлетико» Жоау Фелиш на 48-й минуте после удачного прохода по флангу партнера по команде Альваро Мората.

На 58-й минуте преимущество удвоил Томас Парти, после быстрой контратаки забив в пустые ворота «Локомотива».

У игроков московского клуба были неплохие моменты, чтобы исправить ситуацию, но в первом случае голкипер «Атлетико» Ян Облак совершил впечатляющий сейв, а во втором - после углового мяч попал в перекладину.

Таким образом, мадридский клуб с четырьмя очками занимает второе место в турнирной таблице группы D, «Локомотив», имеющий в активе три очка - на третьем месте.

В следующем туре «Локомотив» сыграет на выезде с «Ювентусом», а «Атлетико» примет «Байер». Обе встречи пройдут 22 октября.