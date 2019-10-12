Сборная Японии по регби «вплавь» добирается на тренировку из-за тайфуна: видео

Игрокам сборной Японии по регби пришлось провести тренировку перед матчем с командой Шотландией в очень непростых условиях. Стадион в городе Иокогама затопило в результате тайфуна Хагибис, из-за чего спортсмены были вынуждены преодолевать водяную преграду для выхода на арену.

Судя по опубликованным в Сети кадрам, стихия застала регбистов врасплох: они явно удивлены тому, как выглядит стадион. Некоторые из них вынуждены идти по импровизированному мостику, а самые отважные преодолевают огромную лужу вброд.

Сегодня на Японию обрушился тайфун Хагибис, который называют самым мощным за последние 60 лет. В настоящий момент известно, что в результате природного явления один человек погиб, 50 пострадали.