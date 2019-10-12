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Россия получила приглашение на Паралимпийские игры-2020

Наталия Майорова
01:55 12.10.2019
Летние Паралимпийские игры 2020 года пройдут в период с 25 августа по 6 сентября в Токио.
Россия получила приглашение на Паралимпийские игры-2020
© Фото: YUTAKA, GlobalLookPress

Россия получила официальное приглашение на летние Паралимпийские игры 2020 года в Токио. Соответствующая публикация размещена на сайте организации.

Отмечается, что приглашение было подписано президентом IPC Эндрю Парсонсом и президентом оргкомитета Токио-2020 Есиро Мори.

В публикации также уточняется, что точное число членов российской делегации, которые примут участие в Играх, определится в соответствии с квалификационными критериями. Ожидается, что в соревнованиях будут задействованы почти 300 человек от России. Они выступят в 18-20 видах спорта.

Параолимпийская деревня откроется 18 августа 2020 года. Церемония поднятия российского флага в деревне спортсменов Паралимпийских игр-2020 запланирована на 23 или 24 августа. Шефом миссии российском сборной на Играх назначен первый вице-президент Паралимпийского комитета РФ Павел Рожков.

Летние Паралимпийские игры 2020 года пройдут в период с 25 августа по 6 сентября.

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