Россия получила приглашение на Паралимпийские игры-2020

Россия получила официальное приглашение на летние Паралимпийские игры 2020 года в Токио. Соответствующая публикация размещена на сайте организации.

Отмечается, что приглашение было подписано президентом IPC Эндрю Парсонсом и президентом оргкомитета Токио-2020 Есиро Мори.

В публикации также уточняется, что точное число членов российской делегации, которые примут участие в Играх, определится в соответствии с квалификационными критериями. Ожидается, что в соревнованиях будут задействованы почти 300 человек от России. Они выступят в 18-20 видах спорта.

Параолимпийская деревня откроется 18 августа 2020 года. Церемония поднятия российского флага в деревне спортсменов Паралимпийских игр-2020 запланирована на 23 или 24 августа. Шефом миссии российском сборной на Играх назначен первый вице-президент Паралимпийского комитета РФ Павел Рожков.

Летние Паралимпийские игры 2020 года пройдут в период с 25 августа по 6 сентября.