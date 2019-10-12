Кенийский легкоатлет впервые в мире пробежал марафон менее чем за 2 часа

Кенийский спортсмен Элиуд Кипчоге стал первым в истории бегуном, преодолевшим марафонскую дистанцию в 42 километра 195 метров менее чем за два часа.

Победитель Олимпийских игр 2016 года установил историческое достижение в столице Австрии. В момент пересечения финишной ленты секундомер судьи замер на отметке 1 час 59 минут 40,2 секунды. Все время, что кениец преодолевал дистанцию на пути к рекорду, ему помогали десятки пейсмейкеров.

К слову, ратифицированный Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) мировой рекорд в марафоне также принадлежит Кипчоге. В прошлом году он показал результат 2:01.39 на соревнованиях в Берлине.