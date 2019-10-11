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Дзюба рассказал об отношении к гимну России

Егор Левин
04:48 11.10.2019
Мысль пришла футболисту в тот момент, когда во время игры с Шотландией весь стадион в едином порыве пел слова гимна своей страны.
Дзюба рассказал об отношении к гимну России
© Фото: artem.dzyuba, Instagram

Нападающий и капитан российской сборной по футболу Артем Дзюба рассказал о своем отношении к российскому гимну после победы над командой из Шотландии в квалификационном матче Евро-2020. По словам спортсмена, звуки национального гимна ему дороже главной темы Лиги чемпионов.

Мысль об этом пришла Дзюбе в тот момент, когда во время игры с Шотландией весь стадион в едином порыве пел слова гимна своей страны.

Между тем, после проведенной игры капитан сборной стал вторым в списке лучших бомбардиров текущего отборочного цикла, имея на счету восемь забитых мячей. Лидером с 10 голами является нападающий сборной Израиля Эран Захави. В турнирной таблице группы после семи туров россияне занимают второе место, набрав 18 очков. Бельгийцы лидируют (21 очко), на третьем месте идет команда Кипра (10), на четвертом - сборная Казахстана (7), на пятом - команда Шотландии (6), на шестом - сборная Сан-Марино (0).

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