Историческое золото: в Москву вернулись триумфаторы ЧМ по спортивной гимнастике

Российские спортсмены, впервые одержавшие победу на чемпионате мира по спортивной гимнастике, вернулись в Москву. Соревнования проходили в немецком Штутгарте.

В финале чемпионата по итогам вольных упражнений, а также на коне и кольцах, россияне уступали по баллам сборным Японии и Китая. После состязаний в опорном прыжке отрыв удалось сократить, однако на брусьях китайцы вновь стали лучшими. В итоге опередить соперников по баллам россиянам удалось благодаря упражнениям на перекладине.

Последнее «золото» в гимнастике перед результатами 2019 года сборной удалось взять еще под флагом СССР. Победа на чемпионате стала важным шагом в преддверии летних Олимпийских игр в японском Токио.