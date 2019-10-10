Россия победила Шотландию в отборе Евро-2020

В четверг, 10 октября, сборная России по футболу провела встречу с командой из Шотландии на столичном стадионе «Лужники». Игра прошла в рамках квалификации на Евро-2020 и закончилась со счетом 4-0 в пользу россиян.

Голами в створ ворот шотландцев отметились Магомед Оздоев и Артем Дзюба. Оба гола были забиты после передач Александра Головина. Автором третьего гола также стал капитан сборной России, а четвертого - Александр Головин. Пасуя Дзюбе, он получил мяч обратно и, обработав мяч первым касанием, вторым отправил его в дальний угол ворот противника.

В следующем квалификационном туре россияне встретятся с футболистами Кипра, затем Бельгии и Сан-Марино.