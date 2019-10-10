Футбольные эксперты сделали прогнозы на игру Россия - Шотландия

В четверг, 10 октября, сборная России по футболу на московском стадионе «Лужники» встретится с командой Шотландии в рамках квалификационной игры на Евро-2020. Этот матч примечателен тем, что сегодня наши футболисты могут досрочно выйти на чемпионат Европы. Это произойдет, если россияне одержат победу над шотландцами, а Кипр и Казахстан параллельно сыграют вничью.

Многие специалисты сходятся во мнении, что сборная России является фаворитом в предстоящем матче. Например, футбольный эксперт Максим Квятковский убежден, что российские футболисты просто обязаны выиграть, особенно учитывая колоссальную поддержку болельщиков.

«Я думаю, что сборная России выиграет. Я в этом даже не сомневаюсь. Я думаю, что мы явные фавориты. Не сомневаюсь, что мы выйдем из этой группы. Мы выиграли в Шотландии, ну а дома, при поддержке болельщиков, мы обязаны выиграть. Очень удивлюсь, если у нас сегодня не получится. Думаю, что все будет хорошо. Тем более, что "Лужники" - это счастливый стадион для сборной», - поделился своим мнением специалист в беседе со «Звездой».

Другой эксперт в области футбола, арбитр Тимур Арсланбеков, считает, что российская сборная заслуживает выхода из группы как минимум со второго места.

«Я думаю, что у сборной России шансы очень большие. Все будет хорошо. Мы обязаны выйти из этой группы и обязаны участвовать во всех игровых форумах…. Наша команда в этом отборочном цикле заслуживает выхода из группы как минимум со второго места», - уверен Арсланбеков.

В триумфе сборной России в этом матче не сомневаются и букмекеры. Средний коэффициент среди ведущих букмекерских контор на игру с шотландцами на момент публикации новости выглядит следующим образом: победа российских футболистов - 1.5; ничья - 4.25; победа Шотландии - 7.5.