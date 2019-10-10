Путин заявил о выполнении РФ требований WADA в полном объеме

Россия в полном объеме выполняет требования WADA. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

«Не менее активно сотрудничаем и с WADA. Требования, которые предъявляет к России эта организация, выполняются в полном объеме», - сказал Путин на форуме «Россия - спортивная держава», который проходит в Нижнем Новгороде.

При этом глава государства отметил, что российская сторона всегда открыта к диалогу по всей мировой спортивной повестке. Президент также сообщил, что РФ в первую очередь заинтересована в том, чтобы все недочеты, связанные с антидопинговыми вопросами, остались в прошлом.

В сентябре Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило о запуске процедуры по лишению статуса в отношении Российского антидопингового агентства. Это решение WADA приняло после изучения базы данных Московской антидопинговой лаборатории, в которой якобы были обнаружены несоответствия.