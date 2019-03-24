Объявлен состав сборной России по футболу на матч против Казахстана

Объявлен состав российской футбольной сборной на матч отборочного цикла к Евро-2020 против команды Казахстана. Встреча пройдет сегодня в Нур-Султане и стартует в 17.00.

Наша команды сыграет по схеме 4-5-1. Ворота сборной Станислав Черчесов доверил защищать Гилерме.

В защите выйдут Кудряшов, Джикия, Семенов и Фернандес, в полузащите - Черышев, Оздоев, Ахметов, Газинский и Ионов, а в нападении сыграет Дзюба.

В первый матч отборочного цикла к чемпионату Европы, прошедший так же в гостях, команда Черчесова проиграла Бельгии со счетом 1:3.

Букмекеры в матче Казахстан - Россия однозначно считают фаворитом российскую команду.