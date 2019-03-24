Черепахи едва не сорвали матч молодежных сборных Украины и Северной Македонии

Во время игры международного товарищеского турнира между молодежными сборными Украины и Северной Македонии в Турции на игровом поле неожиданно появились черепахи.

Ролик с инцидентом опубликован в YouTube. На кадрах видно, как животные медленно ползут по полю, потом к ним подбегает вратарь украинской команды Евгений Кучеренко, берет их в руки и выносит за пределы футбольного поля.

Украина победила македонцев со счетом 3:1 благодаря ударам Вантуха, Смирного и Топалова.