Черепахи едва не сорвали матч молодежных сборных Украины и Северной Македонии
Ролик с инцидентом опубликован в YouTube.
© Видео: Валерий Бахур, YouTube
Во время игры международного товарищеского турнира между молодежными сборными Украины и Северной Македонии в Турции на игровом поле неожиданно появились черепахи.
Ролик с инцидентом опубликован в YouTube. На кадрах видно, как животные медленно ползут по полю, потом к ним подбегает вратарь украинской команды Евгений Кучеренко, берет их в руки и выносит за пределы футбольного поля.
Украина победила македонцев со счетом 3:1 благодаря ударам Вантуха, Смирного и Топалова.