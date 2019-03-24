Россия отобралась на командный чемпионат мира по фигурному катанию

Сборная России и еще пять команд квалифицировались на командный чемпионат мира по фигурному катанию, который пройдет в Японии, городе Фукуоке, с 11 по 14 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Международного союза конькобежцев.

Команды определяются по результатам предыдущих соревнований: этапах Гран-при, чемпионата мира и других.

Россияне с 9038 очками возглавляют этот список. Кроме того, на первенстве также выступят команды из США, Японии, Франции, Италии и Канады.

В состав каждой команды войдут по восемь спортсменов: по два «одиночника» в женском и мужском катании и по одной паре в спортивных и танцевальных состязаниях.

Командный турнир проводится раз в два года. В 2017 году сборная России заняла на нем второе место.