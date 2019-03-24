Экс-чемпион UFC «ударом Супермена» отправил соперника в нокаут: видео

В главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Нэшвилле американский боец смешанного стиля (MMA) Энтони Петтис посредством нокаута победил своего соотечественника Стивена Томпсона. Видео решающего эпизода опубликовано на официальной странице UFC в Twitter.

В конце второго раунда Петтис оттолкнулся от клетки и ударил Томпсона кулаком в прыжке. Этот прием известен как Superman punch («удар Супермена»).

Таким образом, Петтис на свой счет записал десятую победу нокаутом в карьере. Петтис является бывшим чемпионом UFC в легком весе. Бой с Томпсоном он провел в полусредней весовой категории, где не выступал с 2008 года.