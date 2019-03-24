Букмекеры назвали фаворита матча отбора к Евро-2020 Казахстан - Россия

Фаворитом матча отборочного цикла к Евро-2020 между Казахстаном и Россией букмекеры считают российскую команду. Ставки на нашу сборную принимаются с коэффициентом 1.88, тогда как на хозяев - 4.80. Ничью оценивают на 3.50.

Букмекеры полагают, что вряд ли обе команды смогут отличиться в этом поединке. На то, что забьет только одна из сборных, коэффициент составляет 1.76, тогда как вариант «обе забьют» идет за 2.04, пишет «Чемпионат».

Матч пройдет сегодня вечером в столице Казахстана - Нур-Султане. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.

В новейшей истории команды встречались лишь дважды, одну игру наши футболисты у казахстанцев выиграли, а во второй раз разошлись нулевой ничьей.

В стартовом матче отборочного цикла к Евро-2020 подопечные Станислава Черчесова, напомним, в гостях уступили бельгийцам со счетом 1:3.