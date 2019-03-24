Российские гимнасты завоевали золото в многоборье на Кубке мира

Российская гимнастка Алия Мустафина завоевала золотую медаль в многоборье на этапе Кубка мира в Бирмингеме, показав результат 53,564 балла.

Второй результат на турнире показала американка Райли Маккаскер, а бронзу забрала спортсменка из Бразилии Таис Фиделис.

Среди мужчин первое место также занял россиянин Никита Нагорный. Его результат в индивидуальном многоборье составил 85,065 баллов.

Серебро завоевал китаец Сунь Вэй, а третьим стал Кай Кадзума из Японии.