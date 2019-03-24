Российские гимнасты завоевали золото в многоборье на Кубке мира
Россияне Алия Мустафина и Никита Нагорный заняли первые места на этапе Кубка мира в английском Бирмингеме.
© Фото: Kenjiro Matsuo , AFLO, Globallookpress
Российская гимнастка Алия Мустафина завоевала золотую медаль в многоборье на этапе Кубка мира в Бирмингеме, показав результат 53,564 балла.
Второй результат на турнире показала американка Райли Маккаскер, а бронзу забрала спортсменка из Бразилии Таис Фиделис.
Среди мужчин первое место также занял россиянин Никита Нагорный. Его результат в индивидуальном многоборье составил 85,065 баллов.
Серебро завоевал китаец Сунь Вэй, а третьим стал Кай Кадзума из Японии.