Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Спорт Спорт Спорт

Большунову сломали палку и почти лишили шансов на победу в Кубке мира

Валентина Пескова
03:15 24.03.2019
Лидером соревнований является норвежец Йоханнес Хесфлот Клебо, выигравший две гонки.
Большунову сломали палку и почти лишили шансов на победу в Кубке мира
© Фото: san_sanych_bolshunov Instagram

Российский лыжник Александр Большунов финишировал лишь седьмым в масс-старте в финале Кубка мира в Квебеке. У россиянина были лидирующие позиции на протяжении гонки, однако за 1,5 км до финиша ему сломали палку. В итоге победа досталась норвежцу Йоханнесу Хесфлоту Клебо, которому Большунов теперь уступает 42 очка. В заключительной гонке, которая состоится 24 марта, будет разыгрываться 300 очков, поэтому норвежец уже предвкушает свою победу.

Несмотря на инцидент с палкой, которая сломалась после того, как на нее наступил канадец Алекс Харви, у нашего спортсмена есть все шансы побороться за победу в общем зачете Кубка мира. Такое мнение высказал член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин.

«Конечно, не повезло в моменте с палкой, но виновником этого неудачного инцидента стал норвежский лыжник. Даже в таких ситуациях, в которую попал Саша, не надо сдаваться, все шансы еще есть, и в гонке преследования может произойти все, что угодно, надо настраиваться на борьбу до последнего», - цитирует Крянина ТАСС.

Кубок мира сезона - 2018/19 завершится 24 марта мужской гонкой преследования на 15 км и женской - на 10 км.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата24.03.2019, 03:44
Мировой энергетической совет назвал Россию сверхдержавой
Дата23.03.2019, 23:30
Минобороны показало видео перехвата бомбардировщиков ВВС США над Балтикой
Дата23.03.2019, 18:58
Российские фигуристы победили в медальном зачете ЧМ по фигурному катанию
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата23.03.2019, 09:15
При максимальных перегрузках: в Петербурге стартовали испытания нового ледокола
Дата23.03.2019, 18:35
Таинственная «Семга»: подводники сняли пропавшую советскую подлодку Щ-308
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
03:52 В стране и мире
Видео
Эвакуация пассажиров лайнера Viking Sky займет всю ночь
03:17 В стране и мире
Дочь Началовой после смерти матери написала ей письмо
02:34 В стране и мире
Видео
Радикалы принесли траурные венки к администрации Порошенко
02:15 Спорт
Видео
Загитова хотела сняться с ЧМ в Японии
01:25 В стране и мире
Видео
Жители сирийской Хамы отравились газом после обстрела боевиков
События дня
События дня
Крымская весна
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
«Мешали тралы»: поисковик раскрыл подробности о погибшей советской подлодке «Семга»
В Сеть слили первую серию финального сезона «Игры престолов»
Видео
«История снобизма, хамства и чванства»: как ведут себя американские дипломаты во всем мире
Дошутились: потомки маршалов СССР подадут иск в СК на ТНТ
Видео
Как выглядит певец Николай Носков после тяжелого инсульта
Видео
Фигуристка Медведева рассказала о планах на будущее
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.