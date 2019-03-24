Большунову сломали палку и почти лишили шансов на победу в Кубке мира

Российский лыжник Александр Большунов финишировал лишь седьмым в масс-старте в финале Кубка мира в Квебеке. У россиянина были лидирующие позиции на протяжении гонки, однако за 1,5 км до финиша ему сломали палку. В итоге победа досталась норвежцу Йоханнесу Хесфлоту Клебо, которому Большунов теперь уступает 42 очка. В заключительной гонке, которая состоится 24 марта, будет разыгрываться 300 очков, поэтому норвежец уже предвкушает свою победу.

Несмотря на инцидент с палкой, которая сломалась после того, как на нее наступил канадец Алекс Харви, у нашего спортсмена есть все шансы побороться за победу в общем зачете Кубка мира. Такое мнение высказал член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин.

«Конечно, не повезло в моменте с палкой, но виновником этого неудачного инцидента стал норвежский лыжник. Даже в таких ситуациях, в которую попал Саша, не надо сдаваться, все шансы еще есть, и в гонке преследования может произойти все, что угодно, надо настраиваться на борьбу до последнего», - цитирует Крянина ТАСС.

Кубок мира сезона - 2018/19 завершится 24 марта мужской гонкой преследования на 15 км и женской - на 10 км.