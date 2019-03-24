Загитова хотела сняться с ЧМ в Японии

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова могла сняться с Чемпионата мира по фигурному катанию в Сайтаме в Японии, рассказала в эфире Первого канала тренер спортсменки Этери Тутберидзе.

По словам тренера, у Загитовой «очень тяжело морально шла подготовка», поэтому обсуждалось все с самой фигуристкой и федерацией.

«Мы вообще хотели сняться с соревнований, но не сделали этого. Решение принимали вместе с Алиной и федерацией. Решили, что всё-таки едем и боремся», - отметила Тутберидзе.

Она отметила, что участие в командных соревнованиях до сих пор остается под вопросом.

Напомним, 22 марта Алина Загитова выиграла золото чемпионата мира в Японии. Второй стала Элизабет Турсынбаева из Казахстана, бронзу взяла россиянка Евгения Медведева.