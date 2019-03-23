Кузяев повредил мениск в матче против Бельгии

Игрок сборной России Далер Кузяев получил травму в матче с Бельгией. Футболист петербургского «Зенита» повредил мениск.

По словам главного тренера «Зенита» Сергея Семака, Кузяев временно выбыл из активного состава. Когда футболист вернется в строй, неизвестно.

«У него повреждение мениска. Травма далеко не самая простая. То, что он выбыл, понятно, вопрос - на какой срок. Это будет ясно в ближайшие дни», - цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

Травма была получена 21 марта в ходе матча отборочного раунда чемпионата Европы по футболу 2020 года. В этой игре бельгийские футболисты одержали верх над российскими, закончив встречу со счетом 1:3.

Следующий отборочный матч команда России проведет против сборной Казахстана. Он состоится 24 марта в Нурсултане.