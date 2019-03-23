Медведева стала веганом и отказалась от косметики

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева призналась, что уже два месяца не ест мясо и молочные продукты. По словам спортсменки, она отказалась от животного белка, поскольку так легче держать вес. Тем не менее, она не ограничивает свой рацион, ест крупы, орехи, масло, пьет витамины.

«Если зритель увидел во мне изменения, то это в том числе и заслуга питания натуральными продуктами. Для меня это важно, я чувствую себя более счастливой», - приводит ТАСС слова Медведевой.

Фигуристка отметила, что в Канаде, где она сейчас живет и тренируется, стать веганом гораздо проще, так как там очень много продуктов, которые могут заменить животный белок. В частности, там пользуется спросом веганский майонез, но он, по словам спортсменки, вреден для здоровья. Как долго Медведева собирается проводить над собой эксперимент, она не уточнила.

«Если что-то пойдет не так, я не буду себя насиловать, я вернусь к тому рациону, к которому привыкла за всю жизнь», - добавила фигуристка.

Медведева также призналась в том, что она отказалась от косметики и теперь чувствует себя счастливее.

«Сегодня я могу проснуться, пойти умыться, причесаться, посмотреть на себя в зеркало и сказать себе - я отдохнувшая», - пояснила спортсменка.

Напомним, Евгении Медведевой досталось третье место на чемпионате мира 2019 года, который проходит в японском городе Сайтама. Золото завоевала другая россиянка - Алина Загитова, которая впервые выиграла первенство планеты и стала первой в отечественной истории фигуристкой, собравшей все титулы в женском одиночном катании. Серебряную медаль получила представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева.