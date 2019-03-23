Российские фигуристы победили в медальном зачете ЧМ по фигурному катанию

Российские фигуристы выиграли общекомандный медальный зачет чемпионата мира, который закончился в Японии. Наша сборная увозит из Сайтамы пять медалей: одно «золото», два «серебра» и две бронзовые награды.

Обладательница золотой олимпийской награды Пхенчхана-2018 Алина Загитова одержала победу в женском одиночном катании.

Серебро в Японии получили спортивная пара Евгения Тарасова - Владимир Морозов и танцоры Виктория Синицина - Никита Кацалапов. Российский дуэт на пьедестал чемпионата мира в танцах на льду поднялся впервые за шесть лет.

Спортивная пара Наталья Забияко - Александр Энберт и фигуристка Евгения Медведева стали бронзовыми призерами.

Американская команда заняла второе место в общем зачете, ее результат - одно «золото» и две «бронзы».

Третью позицию поделили команды Франции и Китая, они завоевали по одной золотой медали.

Напомним, на турнире в прошлом году на счету российских спортсменов было всего две награды: пара Тарасова - Морозов завоевала «серебро» и Михаил Коляда получил бронзовую медаль.