Квота РФ в мужском одиночном катании на ЧМ-2020 сократилась до двух спортсменов

На чемпионате мира-2020 квота России в мужском одиночном фигурном катании сократилась с трех до двух участников.

Это случилось после того, как на чемпионате в Японии сумма мест двух лучших российских спортсменом - Андрея Лазукина и Михаила Коляды - превысила 13.

По итогам двух программ - короткой и произвольной - Коляда занял шестое место, с результатом 262,44 балов. Лазукин с 248,74 баллами оказался на 10 месте. Еще один россиянин Александр Самарин занял на 12 место, его результат - 246,33 баллов.

Фигурист из США Нэтан Чен (323,42) одержал победу на чемпионате мира в Сайтаме. Американец установил два мировых рекорда - в произвольной программе и по сумме двух программ. Вторым оказался двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю (300,97). На третьем месте - американец Винсент Чжоу (281,15).