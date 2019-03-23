После победы на ЧМ Загитова сдавала допинг-тест до 5 утра

Российская фигуристка Алина Загитова, завоевавшая золото на чемпионате мира в Японии, сдавала допинг-тест до пяти утра. Об этом она рассказала журналистам.

«После победы я не могла особо думать о победе, думала поскорее сдать допинг-тест - сидела с девяти вечера до пяти утра, побила свой собственный рекорд», - рассказала 16-летняя спортсменка.

По ее словам, у нее не было пока времени остаться наедине с собой и все осмыслить. Загитова отметила, что еще даже не выспалась как следует, а как выспится, то порадуется.

Алина Загитова выиграла золото чемпионата мира по фигурному катанию, набрав 237,50 баллов. На втором месте оказалась жительница Казахстана Элизабет Турсынбаева (224,76 баллов). Третье место завоевала россиянка Евгения Медведева - 223,80 баллов.