Россия получит максимальную квоту в танцах на льду на ЧМ-2020

Россияне обеспечили себе максимальную квоту после выступления на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме.

Так, в 2020 году, во время следующего мирового первенства в канадском Монреале россияне смогут выставить не два, а три дуэта.

Напомним, Виктория Синицына и Никита Кацалапов стали вторыми, заработав 211,76 баллов за короткую и произвольную программы среди танцевальных пар.

Еще одна пара из России - Александра Степанова и Иван Букин - заняли четвертое место.