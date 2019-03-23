Россия получит максимальную квоту в танцах на льду на ЧМ-2020
На первенстве по фигурному катанию представят сразу три пары в танцах на льду от России.
© Фото: Kenjiro Matsuo , AFLO, Globallookpress
Россияне обеспечили себе максимальную квоту после выступления на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме.
Так, в 2020 году, во время следующего мирового первенства в канадском Монреале россияне смогут выставить не два, а три дуэта.
Напомним, Виктория Синицына и Никита Кацалапов стали вторыми, заработав 211,76 баллов за короткую и произвольную программы среди танцевальных пар.
Еще одна пара из России - Александра Степанова и Иван Букин - заняли четвертое место.