Российскую лыжницу дисквалифицировали за удар соперницы палкой
Российская лыжница Юлия Белорукова дисквалифицирована за умышленный удар палкой шведской лыжницы Фриды Карлссон на финишной прямой во время четвертьфинала спринта на этапе кубка мира в канадском Квебеке.
Как пишет «Чемпионат», 24-летняя спортсменка пыталась обогнать шведку, а, когда не получилось, лыжница замахнулась палкой на Карлссон. Юлия Белорукова заняла шестое место, а затем организаторы решили дисквалифицировать россиянку из-за инцидента.
По словам тренера сборной России Маркуса Крамера, пишет шведская газета Expressen, российская команда направила протест на дисквалификацию Белоруковой за неспортивное поведение в Квебеке. Крамер считает, что она была несправедливой, так как шведская спортсменка первая задела палкой российскую спортсменку.
«Юлия попыталась обогнать Фриду, но та помешала ей и два раза ткнула ее палкой в лицо, из-за чего Белорукова разозлилась. Она поступила неправильно, но я ее понимаю», - отметил тренер.
В итоге победу одержала шведка Стина Нельссон, за ней расположились Майя Дальквист и Юнна Сундднг, также из Швеции.