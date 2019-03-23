Овечкин шокировал фанатов своей «секретной диетой»: видео

Российский нападающий NHL Washington Capitals Александр Овечкин поразил американцев своей «диетой», которую некоторые пользователи Сети назвали «секретной».

Супруга Овечкина Анастасия Шубская опубликовала сторис в своем аккаунте в Instagram, где российский хоккеист ходит по супермаркету в капюшоне и кладет в корзину для продуктов мороженное, чипсы, крекеры и другую еду, которую редко можно встретить в рационе спортсменов.

Многие пользователи нашли в продуктовом выборе Овечкина оправдание своему ежедневному рациона, поблагодарив спортсмена.