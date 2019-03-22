Поветкин дал согласие на бой с Усиком

Российский супертяжеловес Александр Поветкин согласился на предложение украинского боксера Александра Усика провести поединок.

Россиянин также дал согласие на бой с британцем Диллианом Уайтом или кубинцем Луисом Ортисом, пишет РИА Новости.

Об этом сообщил менеджер Поветкина Вадим Корнилов. Теперь представители россиянина ждут решения второй стороны.

Усик является абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе. В последнем поединке он нокаутировал британца Тони Белью.