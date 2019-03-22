Поветкин дал согласие на бой с Усиком
Боксер также дал согласие на бой с британцем Диллианом Уайтом или кубинцем Луисом Ортисом.
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Российский супертяжеловес Александр Поветкин согласился на предложение украинского боксера Александра Усика провести поединок.
Россиянин также дал согласие на бой с британцем Диллианом Уайтом или кубинцем Луисом Ортисом, пишет РИА Новости.
Об этом сообщил менеджер Поветкина Вадим Корнилов. Теперь представители россиянина ждут решения второй стороны.
Усик является абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе. В последнем поединке он нокаутировал британца Тони Белью.