Путин поздравил фигуристку Загитову с победой на ЧМ

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил россиянку Алину Заагитову, одержавшей победу на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии. Телеграмма с поздравлением российского лидера опубликована на сайте Кремля.

«Вы выиграли красиво, технично, уверенно», - говорится в сообщении.

В послании говорится, что спортсменка покорила зрителей, откатав программу «на одном дыхании». Глава государства выразил уверенность, что после победы на мировом первенстве с таким настроем на результат фигуристка справится с «самыми сложными, амбициозными вызовами и целями».

Россиянка Алина Загитова выиграла золото чемпионата мира по фигурному катанию, который проходит в эти дни в японской Сайтаме. По итогам короткой и произвольной программ фигуристка получила 237,50 баллов.

Второе место досталось представительнице Казахстана Элизабет Турсынбаевой, показавшей результат в 224,76 баллов. Бронзовая медаль у россиянки Евгении Медведевой, набравшей 223,80 баллов. Ее соотечественница Софья Самодурова получила 208,58 баллов и стала восьмой.