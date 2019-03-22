«Салават Юлаев» прошел в полуфинал Кубка Гагарина

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» одержал победу над «Автомобилистом» в ходе розыгрыша Кубка Гагарина. Клуб из Уфы закончил встречу со счетом 4:1.

В первом периоде гости из Башкирии забросили хозяевам две шайбы в исполнении Тему Хартикайнена и Владимира Ткачева. Во втором периоде Линус Умарк довел счет до 3:0. Ближе к концу встречи Йонас Кемпайнен превратил счет в разгромные 4:0.

За восемь минут до окончания матча екатеринбургский клуб все таки сумел «размочить» счет. Шайбу престиж записал в свой актив Евгений Чесалин.

Теперь «Салават Юлаев» проходит в полуфинал Кубка Гагарина, где ему предстоит встреча с омским «Авангардом». Победителю в этом противостоянии предстоит встретиться с ЦСКА или СКА, между которыми пройдет другой полуфинал.