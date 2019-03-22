Фигуристка Медведева рассказала о планах на будущее

Двукратная чемпионка мира и двукратная серебряная медалистка Олимпийских игр Евгения Медведева, завоевавшая «бронзу» на чемпионате мира по фигурному катанию в японском городе Сайтама, призналась, что не планирует отдыхать в ближайшем будущем.

«Я действительно не планирую отдыхать, у меня все еще много планов. У меня запланированы шоу здесь, в Японии, а также в Канаде и Корее. В перерыве я буду стараться дать отдых своему телу», - рассказала Медведева. Ее слова приводит Olympic Сhannel.

Золотую медаль мирового первенства завоевала российская фигуристка Алина Загитова, получившая за короткий и произвольный прокаты 237,50 баллов.

Второе место досталось представительнице Казахстана Элизабет Турсынбаевой, показавшей результат в 224,76 баллов. Бронзовая медаль у россиянки Евгении Медведевой, набравшей 223,80 баллов. Ее соотечественница Софья Самодурова получила 208,58 баллов и стала восьмой.