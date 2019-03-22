Ирина Слуцкая поздравила российских фигуристок с блестящим выступлением на ЧМ-2019

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, семикратная чемпионка Европы Ирина Слуцкая поздравила российских фигуристок с высокими результатами на чемпионате мира по фигурному катанию.

«От всей души поздравляю, молодцы, доказали всем, что они справились со всеми своими неурядицами и ярко и красиво выступили на чемпионате, тем самым доказав всем, что кто бы что ни говорил, а в России есть потрясающие спортсменки, которые до последнего борются за честь и славу нашей страны, за золотые медали», - рассказала Слуцкая в комментарии «Звезде».

Напомним, в японском городе Сайтама проходит чемпионат мира по фигурному катанию. Золотую медаль завоевала российская фигуристка Алина Загитова, получившая за короткий и произвольный прокаты 237,50 баллов.

Второе место досталось представительнице Казахстана Элизабет Турсынбаевой, показавшей результат в 224,76 баллов. «Бронзу» забрала россиянка Евгения Медведева, набрав 223,80 баллов. Еще одна российская спортсменка Софья Самодурова получила 208,58 баллов и стала восьмой.