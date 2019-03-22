Роднина поблагодарила российских фигуристок за мужество

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина в разговоре со «Звездой» поблагодарила российских фигуристок за высокие результаты на чемпионате мира в Японии.

«Надо сказать огромное спасибо за их мужество, за их мастерство, потому что это были просто сумасшедшие соревнования», - поделилась Роднина.

Она отметила, что соревнования были непростыми, поскольку японские спортсменки продемонстрировали высокий уровень катания и отличные результаты.

«Видно, что девочки выложились до последнего. Не только Медведева и Алина, но и Софья Самодурова, которая среди юниорок вошла в обойму и так достойно себя показала», - добавила Роднина.

Напомним, в японском городе Сайтама проходит чемпионат мира по фигурному катанию. На этих соревнованиях золотую медаль завоевала российская фигуристка Алина Загитова. Спортсменка получила от судей за короткий и произвольный прокаты 237,50 баллов.

Второе место досталось другой воспитаннице Этери Тутберидзе - представительнице Казахстана Элизабет Турсынбаевой с результатом 224,76 баллов. «Бронзу» забрала россиянка Евгения Медведева, набрав 223,80 баллов. Еще одна российская спортсменка Софья Самодурова получила 208,58 баллов и стала восьмой.