Авербух назвал победу Загитовой триумфом российского фигурного катания

Заслуженный мастер спорта России Илья Авербух высоко оценил выступление фигуристки Алины Загитовой, завоевавшей первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.

«Это триумф российского фигурного катания. И женского одиночного катания, в частности. В Японии обыграть японок - это очень дорогого стоит. Конечно, абсолютный восторг - выступление Алины Загитовой, большая умница, большой молодец», - рассказал Авербух «Звезде».

Он оценил вклад Заслуженного тренера России Этери Тутберидзе в победу Загитовой и другой ее воспитанницы - Элизабет Турсынбаевой, которая на соревнованиях в Японии завоевала серебро. Результат казашки Авербух назвал выдающийся как для спортсменки, так и для казахского фигурного катания в целом.

«Если раньше это были Загитова и Медведева, или Медведева и еще кто-то, то теперь опять Тутберидзе, и ее ученики держат планку, первое и второе место», - отметил Авербух.

Фигурист считает, что для Евгении Медведевой бронзовая медаль чемпионата стала важным результатом. По словам Авербуха, спортсменка показала лучшее выступление в этом сезоне.

«Браво Жене Медведевой. Она каталась очень убедительно, показала свое лучшее выступление в этом сезоне, сложнейшем сезоне. Браво, что получила бронзовую медаль, поднялась на пьедестал почета», - добавил Авербух.

Загитова - первая российская спортсменка, выигравшая абсолютно все возможные титулы: Олимпийские игры, чемпионат Европы, чемпионат мира, чемпионат России и финал Гран-при.