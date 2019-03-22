Загитова обратилась к фанатам после триумфа на чемпионате мира
В Японии россиянка выиграла золото, набрав по итогам двух программ 237,50 баллов.
© Фото: Kenjiro Matsuo, AFLO, Globallookpress
Алина Загитова поблагодарила фанатов и тренеров после успеха на чемпионате мира по фигурному катанию. В Японии россиянка выиграла золото, набрав по итогам двух программ 237,50 баллов.
«Хочу сказать огромное спасибо моим тренерам. Большое спасибо всем зрителям, которые пришли поддержать. Для меня это очень многое значит», - цитирует ее «Чемпионат».
Загитова добавила, что не сомневалась в теплоте приема, который ей окажут в Японии.
«Это просто сумасшедшая публика, которая нереально поддерживает и помогает прыгать», - констатировала фигуристка.
Еще две российские фигуристки на ЧМ стали третьей и восьмой - Евгения Медведева и Софья Самодурова получили 223,80 и 208,58 баллов.