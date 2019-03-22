Загитова выиграла золото чемпионата мира по фигурному катанию
По итогам короткой и произвольной программ Загитова получила от судей 237,50 балла. Медведева стала третьей, Самодурова - восьмой.
© Фото: Kenjiro Matsuo, AFLO, Globallookpress
Россиянка Алина Загитова выиграла золото чемпионата мира по фигурному катанию. Первенство планеты проходит в эти дни в Японии.
По итогам короткой и произвольной программ Загитова получила 237,50 балла.
Второе место осталось за представительницей Казахстана Элизабет Турсынбаевой (224,76 балла). Третьей стала россиянка Евгения Медведева - 223,80 балла.
Еще одна представительница нашей страны - Софья Самодурова - оказалась на восьмой строчке в итоговом протоколе (208,58 балла).