Сборная России поблагодарила фанатов за поддержку в матче с Бельгией

Сборная России поблагодарила своих фанатов за поддержку в игре с командой Бельгии в отборочном матче к чемпионату Европы 2020 года. В матче российская команда уступила соперникам со счетом 3:1. Обращение опубликовано на официальной странице сборной в Twitter.

«Друзья, спасибо вам большое за отличную поддержку! Вся борьба за путевку на Евро-2020 впереди, и мы сделаем все возможное, чтобы пробиться на этот турнир», - говорится в сообщении.

Напомним, в отборочном матче к чемпионату Европы 2020 года сборная России по футболу проиграла Бельгии. Встреча состоялась в Брюсселе на стадионе «Руа Бодуэн» и завершилась со счетом 3:1.

Следующая игра квалификационного раунда чемпионата Европы российская команда проведет с Казахстаном 24 марта. Матч начнется в 17.00 по московскому времени.