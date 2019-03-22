Кучеров повторил достижение звезды НХЛ 20-летней давности

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги российский нападающий клуба Tampa Bay Lightning Никита Кучеров набрал 120-е очко. Хоккеист повторил достижение двадцатилетней давности. Видео опубликовано на YouTube-канале НХЛ.

В матче против Carolina Hurricanes форвард сделал результативную передачу и помог своей команде победить со счетом 6:3. Таким образом, на счету российского футболиста оказалось 120 очков по системе «гол плюс пас» (37 голов и 83 передачи) в 75 играх чемпионата.

До этого такое же число баллов набрал нападающий Яромир Ягр в сезоне-1998/99, ему для такого же результата потребовалось 75 матчей.