Бельгия поблагодарила сборную РФ за убранную после матча раздевалку

Бельгийская команда поблагодарила сборную России за уборку в раздевалке после матча в гостевой игре квалификации Евро-2020. Об этом говорится в сообщении в официальном Twitter сборной.

Российская команда решила перенять опыт японских спортсменов, который она получила в ходе ЧМ-2018, прошедшего в РФ. Тогда и футболисты, и их болельщики убирали за собой весь мусор с раздевалок и стадионов.

Россияне привели в порядок раздевалку после поражения от Бельгии (1:3). В матче, состоявшемся накануне в Брюсселе, единственный гол забил Денис Черышев. После этого на официальной странице сборной РФ появилось фото чистой раздевалки.

«Спасибо сборной России. Счастливого пути и удачи в отборе на Евро», - ответили им соперники.

Напомним, следующая игра сборной России пройдет 24 марта в Астане с национальной командой Казахстана.