Российские керлингистки досрочно вышли в плей-офф ЧМ

Сборная России выиграла у команды Шотландии в 11-м туре чемпионата мира по керлингу среди женщин в Дании.

Встреча закончилась со счетом 7:4. Нашу сборную представляют Алина Ковалева, Анастасия Брызгалова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Ульяна Васильева.

Сейчас на счету российской сборной восемь побед и три поражения. Наши спортсменки стали вторыми, кто вышел в плей-офф. До них это сделала сборная Швеции - лидер турнирной таблицы.

На третьем месте сборная Южной Кореи, а далее идут команды Швейцарии, Китая, Канады, Японии, США, Германии, Шотландии, Дании, Финляндии и Латвии.

Следующая встреча сборной России пройдет с Латвией.