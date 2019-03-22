Фигурист Коляда стал десятым в короткой программе на ЧМ

Российский фигурист Михаил Коляда занял лишь десятое место по результатам короткой программы на чемпионате мира в Японии. Его результат составил 84,23 балла. Россияне Андрей Лазукин и Александр Самарин заняли 11 и 20 места соответственно.

Победу одержал американец Нейтан Чен, заработав 107,40 баллов. Второе место занял его соотечественник Джейсон Браун, а третье - японец Юдзуру Ханю.

Произвольную программу фигуристы покажут 22 марта.