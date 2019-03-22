Сборная России уступила Бельгии в отборочном матче Евро-2020

Сборная России по футболу уступила Бельгии в отборочном матче к чемпионату Европы 2020 года. Встреча прошла в Брюсселе на стадионе «Руа Бодуэн» и закончилась со счетом 3:1.

Счет открыл на 14-й минуте полузащитник сборной Бельгии Юри Тилеманс. После удачного прохода по левому флангу Эден Азар выполнил передачу на прострелил на Тимоти Кастаню, который отдал пас Тилемансу, и тот сильно пробил низом под левую штангу.

Сравнять счет удалось буквально через пару минут Денису Черышеву. Российский форвард Артем Дзюба пошел в прессинг в штрафной соперника, вратарь бельгийцев Тибо Куруа замешкался, и мяч от него отскочил под ноги к Черышеву, который отправил снаряд в пустые ворота.

Но под самый занавес первого тайма сборной Бельгии опять удалось выйти вперед. Юрий Жирков сфолил в своей штрафной на Эдене Азаре и арбитр назначил пенальти. Одиннадцатиметровый успешно реализовал сам пострадавший полузащитник, который развел мяч и Гилерме по разным углам ворот - 2:1.

На 88-й минуте Эден Азар оформил дубль, забив в ближний угол ворот Гилерме.

После этого произошел еще один неприятный момент для нашей сборной. Арбитр удалил Александра Головина с поля за отмашку. Теперь российский полузащитник пропустит следующий матч.

Следующий матч квалификационного раунда чемпионата Европы сборная России проведет с командой Казахстана уже в это воскресенье, 24 марта. Встреча начнется в 17.00 по московскому времени.