Назван состав сборной РФ на матч с Бельгий
Матч пройдет сегодня, 21 марта, в Брюсселе. Начало встречи в 22.45 по московскому времени.
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press
Тренерский штаб сборной России по футболу определился со стартовым составом на первый отборочный матч чемпионата Европы 2020 года против Бельгии.
Ворота национальной команды будет защищать Маринато Гилерме. В защите сыграют Юрий Жирков, Юрий Жирков, Геогрий Джикия, Кирилл Набабкин, Марио Фернандес, Федор Кудряшов. На поле также появятся полузащитники Денис Черышев, Александр Головин, Ильзат Ахметов и Далер Кузяев, а также нападающий Артем Дзюба.
По решению главного тренера сборной Станислава Черчесова, на замену смогут выйти Лунев, Шунин, Щенников, Беляев, Игнатьев, Семенов, Газинский, Оздоев, Смолов, Чалов, а также Алексей и Антон Миранчуки.
Матч пройдет сегодня, 21 марта, в Брюсселе. Начало встречи в 22.45 по московскому времени.