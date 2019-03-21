Назван состав сборной РФ на матч с Бельгий

Тренерский штаб сборной России по футболу определился со стартовым составом на первый отборочный матч чемпионата Европы 2020 года против Бельгии.

Ворота национальной команды будет защищать Маринато Гилерме. В защите сыграют Юрий Жирков, Юрий Жирков, Геогрий Джикия, Кирилл Набабкин, Марио Фернандес, Федор Кудряшов. На поле также появятся полузащитники Денис Черышев, Александр Головин, Ильзат Ахметов и Далер Кузяев, а также нападающий Артем Дзюба.

По решению главного тренера сборной Станислава Черчесова, на замену смогут выйти Лунев, Шунин, Щенников, Беляев, Игнатьев, Семенов, Газинский, Оздоев, Смолов, Чалов, а также Алексей и Антон Миранчуки.

Матч пройдет сегодня, 21 марта, в Брюсселе. Начало встречи в 22.45 по московскому времени.